Giriş Tarihi: 13.04.2026 12:21

Husumetlilerin kavgası kanlı bitti

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyünde meydana gelen kavgada, kalbinden bıçaklanan 60 yaşındaki Çetin Çelik hayatını kaybetti. Olay yerinde ağır yaralanan Çelik’in cenazesi Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Batman'ın Gercüş ilçesi Kömürcü köyünde husumetli olduğu iddia edilen taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.O. yanında bulundurduğu bıçakla 60 yaşındaki Çetin Çelik'e saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalbinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çetin Çelik, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çetin Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna alınırken, jandarma ekipleri köyde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından kaçan H.O., yakalanırken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan tahkikat devam ediyor.

Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
