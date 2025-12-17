Haberler Yaşam Haberleri Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 18:34

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Kayseri’de meydana gelen olayda, husumetlilerin arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni yaralandı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!
Olay, saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide meydana geldi. Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan A.S. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, A.S. tarafından tabancayla vuruldu. Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ethem Tatlı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!
