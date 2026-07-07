Husumetlilerin silahlı kavgası cinayetle bitti

Sakarya
'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 33 yaşındaki Muhammer Güney hayatını kaybetti. Olay, Adapazarı
ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Muammer Güney, A.A.Ö. (20) ve T.C. (25), E.D. ile A.D.'nin evinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine E.D. de evin içinden silahla ateş açarak karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan T.C. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, E.D., A.A.Ö. ve A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.