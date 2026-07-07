Husumetlilerin silahlı kavgasında 3 tutuklama

Olay, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan A.A.Ö. (20), Muammer Güney (33), T.C. (25) ve A.D. (29), husumetlileri E.D.'nin ikametinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine E.D. de evin içinden silahla ateş açarak karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan T.C. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında E.D., A.A.Ö. ve A.D. isimli 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D., "kasten öldürme" suçundan, A.A.Ö. ile A.D. ise "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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