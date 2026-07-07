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Giriş Tarihi: 7.07.2026 14:09

Husumetlilerin silahlı kavgasında 3 tutuklama

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Husumetlilerin silahlı kavgasında 3 tutuklama
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Olay, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan A.A.Ö. (20), Muammer Güney (33), T.C. (25) ve A.D. (29), husumetlileri E.D.'nin ikametinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine E.D. de evin içinden silahla ateş açarak karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan T.C. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında E.D., A.A.Ö. ve A.D. isimli 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D., "kasten öldürme" suçundan, A.A.Ö. ile A.D. ise "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Husumetlilerin silahlı kavgasında 3 tutuklama
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