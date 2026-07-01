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Giriş Tarihi: 1.07.2026 02:59

Husumetlilerinin olduğu eve kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

Elazığ'da bir grup, husumetlilerinin olduğu evi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda evin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

İHA
Husumetlilerinin olduğu eve kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
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Olay, Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen şahısların evde oturduğunu öğrendi.

Yanlarında getirdikleri silahlarla evin etrafını saran şüpheliler, daha sonra ateş etmeye başladı. Olayda evin içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ELAZIĞ

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Husumetlilerinin olduğu eve kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
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