Husumetlisine kin kurşunu

Diyarbakır'da, inşaat işlerinde çalışan Ufuk Güner, sabah işe giderken sokak ortasında pusu kuran husumetlileri tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Olay Bağlar ilçesinde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Ufuk Güner (35), pusu kuran husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Adeta çapraz ateşe alınan Güner, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ufuk Güner'in yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güner'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Güner'in 3 çocuğu olduğu, İstanbul'dan 10 gün önce Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.