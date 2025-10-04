Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisine kin kurşunu
Giriş Tarihi: 4.10.2025

Husumetlisine kin kurşunu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Husumetlisine kin kurşunu
Diyarbakır'da, inşaat işlerinde çalışan Ufuk Güner, sabah işe giderken sokak ortasında pusu kuran husumetlileri tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Olay Bağlar ilçesinde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Ufuk Güner (35), pusu kuran husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Adeta çapraz ateşe alınan Güner, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ufuk Güner'in yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güner'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Güner'in 3 çocuğu olduğu, İstanbul'dan 10 gün önce Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisine kin kurşunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz