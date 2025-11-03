Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Olay Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Ç., kahvehanede oturan husumetlisi Sabahattin Mumcuoğlu'na av tüfeğini doğrultup, tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Şüpheli, masadan kalkıp, koşarak kaçan Mumcuoğlu'nun peşinden koşup, ateş etti. Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mumcuoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise 01 NF 772 plakalı otomobiline binerek, kaçtı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kent merkezine kaçtığını tespit etti. Polisin takibe aldığı şüpheli, otomobilinin lastiği patlayınca Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Aracının etrafı polis ekipleri tarafından çevrilen Mustafa Ç., yakalandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Araçta yapılan aramada, şüphelinin cinayette kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Öte yandan durumu haber alıp, olay yerine gelen Mumcuoğlu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Mumcuoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.