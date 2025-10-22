Haberler Yaşam Haberleri Huzur ve kardeşlik buluşmaları
Huzur ve kardeşlik buluşmaları

Şehit ve gazi yakınları, terör mağdurları ve depremzede aileler, Bakanlık himayelerinde düzenlenen “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları” projesiyle gönül köprüleri kuruyor. Her buluşma yeni bir hikâyeye, her yolculuk yeni bir dostluğa dönüşüyor.

SENA UYANER
Türkiye'nin dört bir yanında kardeşlik rüzgârı esiyor. Bakanlık himayelerinde yürütülen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden gelen şehit ve gazi yakınları, terör mağdurları, depremzede aileler ve kadınları bir araya getiriyor.

46 İLDE 6 BİN 630 KARDEŞ

İlk etapta 46 ilde 6 bin 630 kardeşe ulaşan proje, ikinci etapta 81 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Bugüne kadar Konya, Afyonkarahisar, Osmaniye, Bursa ve Van başta olmak üzere pek çok ilde düzenlenen buluşmalarda 625 kadın kardeş yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE SEVGİYLE, HUZURLA, KARDEŞLİKLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Her buluşmada yeni bir hikâye, her yolculukta yeni bir dostluk var. Türkiye'nin her köşesinde sevgiyle, huzurla, kardeşlikle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

