Huzurevi sakinleri eski bayramları anlattı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

KONYA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlediği "Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri" adlı programda, huzurevi sakinleri ile çocuk ve gençleri bir araya getirdi. Kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Huzurevinde kalanlar, eski bayram hazırlıklarını, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, bayram sabahlarının heyecanını ve aile birlikteliğinin önemini anılarıyla anlattı. Gençler büyüklerinin ellerini öperek bayramlaşırken, huzurevi sakinleri de bayram değerlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.