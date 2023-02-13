Hz. Adem İle İlgili Ayetler – Kuran’da Hz. Adem ve Havva Hangi Ayette Geçiyor?

Hz. Adem ile ilgili ayetler ve mealleri için Kuran'ı Kerim'i bizzat inceleyebileceğiniz gibi internet araştırmalarından da istifade edebilirsiniz. Yapacağınız araştırma sonunda karşınıza çok sayıda Hz. Adem ve Havva ile ilgili ayet ve hadisler çıktığını göreceksiniz. Okuduğunuz ayetler, ilk insanın yaşam şekli ve inanç tarzı ile ilgili de sizlere fikir verecektir. Kuran'da Hz. Adem hangi ayette geçiyor gibi konunun merak edilen soruları ve bunların cevapları yazımızın devamında.

Hz. Adem İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran, birçok konuda insanlığa ışık tutmaktadır. Bunlardan biri de ilk insan olan Hz. Adem'in hayatı ve yaşam şeklidir. Kuran'da çok sayıda Hz. Adem ile ilgili ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları aşağıda sunulmuştur.

Bakara Suresi 34. Ayet: Meleklere: "Âdem'e secde edin!" dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secdeye kapandı. İblis ise direnerek bundan kaçındı, kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

Bakara Suresi 35. Ayet: Âdem'e de: "Ey Âdem, eşinle beraber cennete yerleşin, oradaki nimetlerden istediğinizi bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz" dedik.

Al-i İmran Suresi 33. Ayet: Muhakkak ki Allah Âdem'i, Nûh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini tertemiz bir hülâsa hâlinde seçip bütün insanlık üzerine üstün kılmıştır.

Araf Suresi 19. Ayet: Allah: "Ey Âdem! Sen de eşinle beraber cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden canınızın çektiği her çeşit nimetten yiyin, için. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!" buyurdu.

Ta-Ha Suresi 116. Ayet: Biz bir vakit meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik. Hepsi secde ettiler; ancak İblis secde etmekten kaçındı.

Kuran'da Hz. Adem Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili olan ayetler yukarıdakilerden çok daha fazladır. Bu kapsamda aşağıdaki ayetleri de incelemenizi tavsiye ediyoruz.