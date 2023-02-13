Hz. İsa İle İlgili Ayetler – Kuran’da Hz. İsa Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Hz. İsa ile ilgili ayetler ve mealleri, Hz. İsa ile ilgili en doğru ve gerçek bilgileri içerir. Kuran Yüce Rabbimizin biz insanlara hitabı ve öğretici öğütleridir. Hz. İsa ile ilgili ayet ve hadisler büyük peygamberin hayatı ile ilgili bilgi sahibi olmanızı da sağlayacaktır. Bunun yanında ayetlerde insanlık için çok önemli öğüt ve tavsiyeler de bulunmaktadır. Hz. İsa kuranda hangi ayette geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hz. İsa İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da peygamberlerin hayatı ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Söz konusu peygamberlerden biri de Hz. İsa'dır. Bu peygamber ile ilgili ayetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

Meryem Suresi 16. Ayet: Resulüm! Kitapta Meryem'in kıssasını da an. Hani o, ibadet ve tefekkür için ailesinden ayrılıp mabedin doğuya bakan bir odasına çekilmişti.

Meryem Suresi 34. Ayet: İşte Yahudilerin ve Hıristiyanların hakkında şüpheye düşüp tartışa geldikleri Meryem oğlu İsa'yla ilgili gerçek söz budur.

Nisa Suresi 156. Ayet: Bu lânet ve mühürleme, küfürde ısrarla devamları ve babasız çocuk doğurması sebebiyle Meryem'e büyük bir iftira atmaları yüzündendir.

Nisa Suresi 158. Ayet: Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah, kudreti daima üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır.

Nisa Suresi 159. Ayet: Ehl-i kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecek; o da kıyamet günü onlar aleyhinde şahit olacaktır.

Hz. İsa Kuranda Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran ayetleri incelendiğinde Hz. İsa ile ilgili çok sayıda ayetin Kuran içinde bulunduğu görülür. Bu ayetlerin devamını aşağıda görebilirsiniz.