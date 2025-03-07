İba, "Meriç Nehri Türk kürek sporunu ileriye taşıyacak"

Meriç Nehri'nde 2025'in ilk şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl kürek sporunda 5 önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak Edirne'de heyecan başladı.

Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, "Sıralama turlarının ardından cumartesi-pazar final yarışları yapılacak. Pazar günü son bulacak. Umarım ki hafta sonu izleyenlere güzel bir kürek müsabakası yaşatıp izlettireceğiz. Bu spor dalının şöyle bir özelliği var, lojistik tarafı çok olan bir iş bu. Teknelerin bir yerden bir yere sevk edilmesi, römorkörler vesaire yan ekipmanları da çok olan bir alan bu. Şimdiden sonra bu alanda toplanacak bunlar. Edirne bir merkez olacak. Bir kere gerçek bir kanalda bu spor yapılacak. Hemen nehrin dibindeki bir alan burası. Uzunca bir süre burada bir kamp süresi olacak. Bu kamp döneminde burada konaklayabilecekleri, yatıp kalkabilecekleri rahat imkanları olan bir alan gerçekleştireceğiz. Bu da Türk kürek sporunun daha ileri gitmesinde bize ciddi avantajlar sağlayacak." dedi. İba, şampiyonaya 150'yi aşkın sporcunun katılacağını aktardı.