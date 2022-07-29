Haberler Yaşam Haberleri İban çetesi çökertildi! Dolandırıcılara sosyal medyadan adam temin etmişler
Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:53 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:35

İban çetesi çökertildi! Dolandırıcılara sosyal medyadan adam temin etmişler

Türkiye genelinde vatandaşları telefonla arayıp adınız FETÖ’ye karıştı, ucuza bungalov kiralıyoruz, araç kiralıyoruz diyerek dolandıran şüphelilerle anlaşarak onlara hesapçı ayarlayan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerin sosyal medya üzerinden komisyon vaadi ile vatandaşların para göndereceği hesapçı ayarlayıp başka dolandırıcılarla irtibatlandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılık Masası ekiplerince İstanbul merkezli 10 adrese yapılan operasyonda 2’si kadın 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin bu yöntemle 20 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İban çetesi çökertildi! Dolandırıcılara sosyal medyadan adam temin etmişler

Türkiye genelinde vatandaşları telefonla arayıp adınız terör örgütü operasyonuna karıştı evinizdeki paraların güvende olması gerekiyor diyerek binlerce lira alan dolandırıcılara paranın gönderileceği hesapları ayarlayan çeteye operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan İstanbul Merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında dolandırıcılara adam bulan kişilerin olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DOLANDIRICI İLANI

İddiaya göre sadece telefon dolandırıcılarına değil sosyal medyadan sahte ilanlarla bungalov kiralıyoruz ya da ucuza araç kiralıyoruz diyen dolandırıcılara da vatandaşların parayı göndereceği hesapçı ayarladıkları öne sürüldü. Şüphelilerin verdikleri ilanlarda, yurtdışından amcamın parası gelecek sizin hesabınızı kullanacağız ve yüksek kar vereceğiz gibi sözlerle ilan verdikleri belirlendi.

BULDUKLARI ADAMA SİLAHLI KORUMA SAĞLAMIŞLAR

Çete üyelerinin sosyal medyadan ilan verip hesaplarına gelecek paranın yüzde 10'u kendilerine kalacak vaadiyle adam buldukları ve diğer dolandırıcılarla irtibatlandırdıkları öne sürüldü. Şüphelilerin hesaplarına para gelen kişileri parayı çekerken silahlı koruma sağladıkları da tespit edildi.

20 MİLYON LİRA VURGUN

Dolandırıcılık Masası ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin telefon dolandırıcılığı, bungalov dolandırıcılığı ve araç kiralama dolandırıcılığı üzerinden onlarca kişiden 20 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İban çetesi çökertildi! Dolandırıcılara sosyal medyadan adam temin etmişler
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