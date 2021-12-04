Haberler Yaşam Haberleri İBB borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon TL aştı
Giriş Tarihi: 5.12.2021

İBB borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon TL aştı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon TL aştı
2020 yılı Sayıştay raporunda İBB'nin borç batağına saplandığı ortaya çıktı. Borçlanma limitinin 7 milyar 142 milyon 545 bin TL aşıldığı belirlendi. Raporda, şu tespitlere yer verildi: "Hesaplama sonucunda, 2020 yılı borç stoğu tutarının, idarenin borçlanma haddinin 7 milyar 142 milyon 545 bin 64790 TL üzerinde olduğu tespit edildi. Bahsi geçen durumun mevcudiyetine rağmen bankalardan, 2019 yılında toplam 789 milyon 214 bin 947 Euro ve 2 milyar 545 milyon TL borçlanılmış. 2020 yılında ise toplam borçlanmaya 22 milyon 340 bin 265.20 Euro, 580 milyon dolar ve 1 milyar 930 milyon TL daha ilave edilmiştir. 2020 yılında 43 milyar 402 milyon 795 bin 786.34 TL borç stoğu oluştuğu görülmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Merih Demiral forvetleri kıskandırdı! Napoli karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi...
Ortodoks rahipten Papa’ya sert tepki: “Sen bir kafirsin”
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon TL aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA