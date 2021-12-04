İBB borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon TL aştı

2020 yılı Sayıştay raporunda İBB'nin borç batağına saplandığı ortaya çıktı. Borçlanma limitinin 7 milyar 142 milyon 545 bin TL aşıldığı belirlendi. Raporda, şu tespitlere yer verildi: "Hesaplama sonucunda, 2020 yılı borç stoğu tutarının, idarenin borçlanma haddinin 7 milyar 142 milyon 545 bin 64790 TL üzerinde olduğu tespit edildi. Bahsi geçen durumun mevcudiyetine rağmen bankalardan, 2019 yılında toplam 789 milyon 214 bin 947 Euro ve 2 milyar 545 milyon TL borçlanılmış. 2020 yılında ise toplam borçlanmaya 22 milyon 340 bin 265.20 Euro, 580 milyon dolar ve 1 milyar 930 milyon TL daha ilave edilmiştir. 2020 yılında 43 milyar 402 milyon 795 bin 786.34 TL borç stoğu oluştuğu görülmektedir."