İBB davasında 25. gün: Tutuklu İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçın Karaoğlu savunma yapacak

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 89'u tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava 25. gününde. Bugün İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu savunma yapacak. Karaoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü bünyesindeki bazı tadilat ve onarım süreçlerinde, belediyenin sosyal destek bütçesine kaynak sağlamak adına ayni yardımların organize edilmesi ve teknik değerlendirme süreçlerindeki rolü nedeniyle suçlanıyor.

143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 89'u tutuklu 407 sanık bugün Silivri'de hakim karşısına çıkacak.