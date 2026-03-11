Asrın yolsuzluk davasında üçüncü gün! Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün başlayacak.
Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.
İşte dakika dakika son gelişmeler
Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’unda bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı. Duruşma saat 10:30 sıralarından başladı.
CHP PM ÜYESİNİN KARDEŞİ SAVUNMA YAPACAK
Önceki gün CHP eski milletvekili tutuklu sanık Aykut Erdoğdu ve avukatlarının savunma yapmasının ardından bugün ilk savunma yapacak kişi CHP PM üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner olacak.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapıldı. Davanın üçüncü gününde tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.
Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.
İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.