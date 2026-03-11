Asrın yolsuzluk davasında üçüncü gün! Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’unda bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı. Duruşma saat 10:30 sıralarından başladı.

CHP PM ÜYESİNİN KARDEŞİ SAVUNMA YAPACAK

Önceki gün CHP eski milletvekili tutuklu sanık Aykut Erdoğdu ve avukatlarının savunma yapmasının ardından bugün ilk savunma yapacak kişi CHP PM üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner olacak.