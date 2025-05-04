İBB, Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı’nı dört gündür kapattı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev yaptığı 6 yıllık dönüm İstanbullular için çile dolu geçti. Toplu ulaşımda yaşanan skandallardan metrobüs, otobüs, tramvay ve metro arızaları hemen hemen her gün gündeme geldi.

Yürüyen merdivenler ile asansörlerin çalışmaması gibi birçok arıza İstanbulluların tepkisine de yol açtı. En son ise Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı'nın üst geçidinde merdiven çökmesi yaşandı.

1 Mayıs'ta yaşanan merdiven çökmesi sonrası İBB dört gün boyunca herhangi bir işlem yapılmadı. İBB tarafından merdiven inşası yapılmadığı için vatandaşlar metrosübe 15 dakika yürüyerek binebiliyor.