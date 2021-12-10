İBB Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yapmaktan vazgeçti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçelerinde Engelsiz Yaşam Merkezi yapılması için gerçekleştirdikleri yer tahsisini İBB'nin reddettiğini ve projeyi rafa kaldırdığını söyledi. Son meclis toplantısında konuşan Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İlçe belediye başkanıyken bana yaşatılanları, ben şu anki belediye başkanı arkadaşlarıma yaşatmayacağım" sözlerini hatırlatarak, "Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi. 1 Aralık'ta Engelli Yaşam Merkezi yapımı için Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen yerin istenmediğine yönelik İBB'den yazı aldıklarını belirten Yılmaz şunları söyledi: "Silivri Belediye Meclisi bugün Seymen'deki yerlerin tahsisini İBB'ye yapıyor. Silivri Belediyesi olarak biz de bu yerlerin tahsisini uygun görmeyebilirdik. İBB'nin yaptığı gibi kızgınlık veya öfkeyle, arada yaşanan tartışma ve muhalefetten hareket ederek. Silivri Belediyesi Seymen'deki tarih ve kültürel mirasın canlanması için ihtiyaç duyulan tahsisi İBB'ye veriyor. Bundan sonra da vereceğiz. Yeter ki hizmet etmek için buraya gelmeye niyetleri olsun"