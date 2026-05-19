İBB kaderine terk etti! Beykoz Belediyesi 19 Mayıs’ta hizmete açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatılan ve adeta kaderine terk edilen Beykoz R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi Yüzme Havuzu, Beykoz Belediyesi tarafından devralınarak baştan aşağı yenilendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tekrar hizmete açıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından yenilenen R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi Yüzme Havuzu ile bölgedeki önemli bir ihtiyaca çözüm sunacak modern otopark alanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ve MHP Beykoz İlçe Başkanı Mehmet Gündoğdu ile spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ GÜRZEL: "HAVUZUNUN MOTORLARINA KADAR SÖKMÜŞLERDİ"

Programda konuşan Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, gençlerin ve sporcuların uzun süredir yeniden hizmete açılmasını beklediği tesisin Beykoz için önemli bir değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi'ni devraldığımızda, ne yazık ki içimizi acıtan bir tabloyla karşılaştık. Teknik altyapıdan yüzme havuzunun motorlarına kadar her şeyin söküldüğü, tesisatın adeta kullanılamaz hale getirildiği bir manzara vardı karşımızda. Ama biz bir şeyi çok iyi biliyoruz; Beykozlu komşularımız mazeret değil, hizmet bekliyor. İşte bu anlayışla, hiç vakit kaybetmeden işe koyulduk. Ekip arkadaşlarımız günlerce, gecelerce fedakarca çalıştılar. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde havuzumuzu yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

BÖLGE ESNAFINA VE SAHİLE NEFES ALDIRACAK MODERN OTOPARK

Beykoz Belediyesi, spor kompleksindeki yenileme çalışmalarının yanı sıra bölgenin yıllardır kanayan yarası olan park sorununa da köklü bir çözüm getirdi. Kompleksin önünde bulunan atıl alan, kısa sürede 150 araçlık modern bir otopark haline getirildi. Yeni otopark alanı sayesinde hem spor salonuna gelen vatandaşlar hem sahil şeridini kullanan Beykozlular hem de bölge esnafı rahat bir nefes aldı.

İLK KULAÇLAR 19 MAYIS'TA ATILDI

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından genç sporcular havuzda ilk kulaçlarını attı. Program kapsamında yüzme havuzu kayıtları da resmi olarak başladı. İlk kayıt işlemleri ise Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel tarafından gerçekleştirildi. Program, vatandaşların yoğun ilgisi ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör