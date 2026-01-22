İBB kreşinde istismar ve darp iddiası! Aile şikayetçi oldu: Valilikten jet soruşturma

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Baba ise, "Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Aile, okul müdürü B.Z., sınıf öğretmeni E.Ö., yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia eden aile, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Öte yandan, kreşin eğitime devam ettiği öğrenildi.





İSTANBUL VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" denildi.