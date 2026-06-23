İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden 17 Haziran Çarşamba günü araçla kaçırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'a ilişkin soruşturmada 12 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza Hakimliği'nce sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.