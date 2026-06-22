Haberler Yaşam Haberleri İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:30

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı.

İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL #MALTEPE #İBB #ERHAN KARAAL

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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