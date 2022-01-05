Haberler Yaşam Haberleri İBB müdüründen öldürmeye teşebbüs
Giriş Tarihi: 6.1.2022

İBB müdüründen öldürmeye teşebbüs

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İBB müdüründen öldürmeye teşebbüs

Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, tartıştığı vatandaşın başına silah dayayıp tetiği çekti. Şans eseri silah ateş almadı. Polislere de hakaret ve tehditler savuran müdür Öztürk, gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün bir alışveriş merkezinde karıştığı olay şok etkisi yarattı. Kavganın detayları "pes" dedirtti. Olay, 1 Ocak'ta Ümraniye'de yaşandı.

'SEN KİMSİN ULAN'
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kasten yaralama" suçundan başlattığı soruşturma dosyasına göre, Vedat Sevimli isimli bir vatandaş, eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinden aracıyla çıkış yapmaya çalışırken, İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. Ailesiyle aracının içinde adeta mahsur kalan Vedat Sevimli, karşı taraf hareket etmeyince devam etmesi için kornaya bastı ancak hiç beklemediği olaylar zinciri de başlamış oldu. İddialara göre, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, hem ters yönden gelerek karşı aracın geçişine engel oldu, hem de camını indirerek "Sen kimsin ulan" diye bağırıp küfür ve hakaretler savurdu. Bunun üzerine Sevimli neden böyle davrandığını sormak için yanına gitti.

'ÖLDÜRÜRÜM' DEYİP TETİĞİ ÇEKTİ
Karate, thai-boks gibi Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan Öztürk, elinde silahıyla aracından inerek Sevimli'nin burnuna silahın kabzasıyla vurdu. Bununla da yetinmeyen Öztürk, silahı vatandaşın kafasına doğru tutarak, "Seni öldürürüm" dedi ve tetiği çekti. Şans eseri silah ateş almadı. Ancak silahın kabzasıyla talihsiz adamı darp etmeye devam etti. Saldırının ardından kaçmaya kalkışan Öztürk'ü güvenlik görevlileri durdurdu. Öztürk olay yerine gelen polislere de hakaret etti.

'BİR DAHA POLİSLİK YAPAMAZSIN'
Polislerin silahını istediği İlker Öztürk, "Emniyet müdürü çocuğuyum. Silahımı alamazsınız. Sen bir daha polislik yapamazsın" diyerek tehditler savurdu. Hem polis memuru, hem de ölümden dönen ve burnunun kırılması sonucu kanlar içinde kalan Vedat Sevimli'nin şikâyetçi olduğu Öztürk, gözaltına alındı. Yol verme tartışmasıyla başlayıp "polise mukavemet" ve "öldürmeye teşebbüs" suçuna dönüşen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Beşiktaş penaltılarda Süper Kupa'ya uzandı! İşte maçın golleri ve özeti...
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
Son dakika: Stokçulara para cezası artıyor! Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
Metro hattı için açılan çukurlar İBB tarafından toprakla kapatılıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB müdüründen öldürmeye teşebbüs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA