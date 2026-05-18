İBB operasyonunda 11 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler savcılığa ifade verdi. İşlemlerin ardından Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, Mühendis Menderes Çakmak, Teknik şartnameyi hazırlayan Niyazi Baştürk, Muhammet Sertaç Kazıcı, İbrahim Yaşaroğlu ve Erkan Koç, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır'ın aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İnşaat şirketi yetkilisi şüpheli İsmail Kurtuluş ise sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şeklindeki asli kontrol şartıyla sevk edildi.