İBB şantiyesinde çıkan yangında 3 konteyner zarar gördü

Esenler Atışalanı Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yaşam Merkezi yapılması planlanan inşaat şantiyesindeki konyenerde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken işçilerin konakladığı 3 konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Şantiyede görev yapan bir işçi, "Biz çalışırken bir anda yangını duyduk buraya geldik, izolasyondan kaynaklı çıktığı söyleniyor ancak belli değil. Biz belediyeye çalışıyoruz can kaybımız yok ancak kart, kimlik ve pasaport gibi eşyalarımız içeride kaldı. İçeride konakladığımız konteynerler yandı" diye konuştu.