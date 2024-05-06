İBB topyekün sorumlu çıktı

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Parkı'nda zeminde su sızıntısı tespit eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 26 Nisan sabahı iş makinalarıyla kazı başlatıldı. Ekipler daha sonra içi su dolu çukuru öylece bırakıp ayrıldı. Bir süre sonra akrabalarıyla orada piknik yapmakta olan 5 yaşındaki Edanur Gezer su dolu çukura düşerek can verdi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı. Furkan K. dün tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. SABAH, olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna ulaştı.Edanur'u bulan güvenlik görevlisi Arif S., 1 aydır süren sızıntının olduğu yere gelen iş makinasının uyarı levhası olmaksızın çalışmaya başladığını, kazı alanın su ile dolduğunu, kazıyı yapan operatör ve tesisatçının bu işin İSKİ tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek yemeğe gittiğini söyledi. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli operatör Sezai A. da "Kazıyı yaptım. Bu alan İSKİ'nin sorumluluk alanında olduğundan 185'i arayıp bilgilendirdim. Personelin 10 dakika içinde geleceği söylendi. Çevre tedbirlerini almak benim görevim olmadığı için ayrıldım" dedi. Hazırlanan bilirkişi raporunda elde edilen bilgiler ışığında olayda kusuru olan kişilerde tek tek tespit edildi. Denetim ve gözetim kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilmesi gereken talimatların yeterince verilmemesi nedeniyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya D.'nin 1. Dereceden Tali kusurlu olduğu kanaatine varıldı.Olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali S.'nin Asli Kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Kazı sonrası içi su dolu bir şekilde oluşan çukurun başından ayrılmasından dolayı kepçe operatörü Sezai A., 1.dereceden tali kusurlu kanaatine varıldı. Makine teknikeri Furkan K.'nin ise mevcut durumu tespit ederek gerekli iyileştirilmeleri yapmayarak sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile Asli kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Tesisatçı Fayık C.'nin de çukur başından ayrıldığı için 1. dereceden tali kusurlu olduğu kanısına varıldı.