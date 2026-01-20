İBB yine kara teslim

Mega kentte önceki gece başlayan yoğun kar yağışının etkisiyle toplu ulaşım adeta çileye döndü. İETT otobüsleri son günlerdekine benzer şekilde tedbir alınmayan yollarda maddi hasarlı kazalara karıştı. Toplu ulaşımda ise metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Mahmutbey Metro istasyonunda aksamalar yaşandı. Metrobüste ise yolda kalan otobüsler arıza ekipleri tarafından tamir edilmeye çalışıldı. Yolların buz pistine döndüğü bölgelerde birçok metrobüs tuzlanmayan yolda ilerleyemedi. Seferler aksadı. Öte yandan ilçe belediyeleri kar yağışının başlamasıyla sahadaki önlemlerini artırarak kritik noktalarda vatandaşların yanında yer aldı. Esenyurt, Fatih ve Bahçelievler Belediyeleri cadde, sokak ve bulvarların yanı sıra meydan ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kağıthane Belediyesi de sorumluluk alanlarıyla birlikte ana arterler, toplu taşıma güzergâhları ile hastane, itfaiye ve polis merkezlerine ulaşımı sağlayan yolları açık tuttu. Sabaha kadar çalışan ekipler il genelinde ulaşımın aksamaması için çalıştı. Özelikle kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler açık tutuldu. Ayrıca Esenler ve Bahçelievler Belediyeleri vatandaşlara sıcak

YOLCULAR OMUZ VERDİ

Esenler'de sık sık arıza ve kazalarla gündeme gelen İETT otobüslerinden biri karda kaydı. otobüsü yolcular ve çevredeki vatandaşlar iterek kurtardı. Bahçelievler'de seyir halindeki başka bir İETT otobüsü kayarak park halindeki kamyona çarptı. Birçok noktada ise İETT otobüsleri arıza yapıp teknik servisin gelmesini bekledi.