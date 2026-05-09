Haberler Yaşam Haberleri İBB yolsuzluk davasında 5 şüpheliye adli kontrol
Giriş Tarihi: 9.05.2026 22:45

İBB yolsuzluk davasında 5 şüpheliye adli kontrol

İBB yolsuzluk soruşturmasında Ağaç A.Ş. ve Peyzaj A.Ş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İBB yolsuzluk davasında 5 şüpheliye adli kontrol
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı Adnan Cullanmak savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

5 ADLİ KONTROL

Şüpheliler İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı Cezayir Aday, Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı Ahmet Kocadağ, Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı Ünal Aksoy ve Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı Hakan Cullanmak imza atma ve yurt dışı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 ŞÜPHELİNİN EMNİYET İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüpheli Ağaç AŞ Şefi Murat Cırık hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulamasına karar verildi. Gözaltına alınan diğer kalan 22 kişinin kollukta ifade işlemleri devam ediyor

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İBB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB yolsuzluk davasında 5 şüpheliye adli kontrol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA