İBB’den 25 gün sonra yüzde 61.29 oranında zam: Danışman maaşı 113 bin liraya çıktı

Giriş Tarihi: 15.01.2026 20:46

Geçen Aralık ayında 2 bin TL’den 2 bin 480 TL’ye yükseltilen tranşe kazılarında süre uzatım bedeline İBB yönetiminden 25 gün sonra ikinci bir zam daha geldi. Yüzde 61.29’luk artışla yeni ücret 4 bin TL’ye yükseltildi. Zam kararı İBB Meclisinde CHP’li Meclis Üyelerinin oy çokluğuyla alınırken İBB Başkanı’nın danışmanlarına 113 bin 58 lira brüt ücret onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de gerçekleştirildi. Oturumda, kamuoyunda tartışmalara neden olan “2026 yılı revize ücret tarifesi” ile İBB Başkanı’nın danışmanlarına ödenecek maaşlara ilişkin gündem maddeleri ele alındı.

Mecliste görüşülen revize tarifeye göre, İBB Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün "Altyapı Katılım Bedeli Alınmasına İlişkin Ücretler" başlığı altında önemli artışlar yapıldı. Buna göre, imar parselinin cephe hizasına denk gelen yol alanının her bir metrekaresi için alınan bedelin 17 bin 976 lira 37 kuruştan 18 bin 117 lira 72 kuruşa çıkarılması talep edildi. Bir diğer dikkat çeken artış ise "tranşe kazılarında süre uzatım bedeli" kaleminde yaşandı. Aralık ayında 2 bin liradan 2 bin 480 liraya yükseltilen bu bedelin, sadece 25 gün sonra yüzde 61,29 zamla 4 bin liraya çıkarılması istendi. AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, bu kadar kısa sürede yapılan ikinci zammın gerekçesini sorgulayarak, söz konusu gündem maddesine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Yapılan oylamada, "2026 yılı revize ücret tarifesi", CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

DANIŞMAN MAAŞLARI 113 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Toplantıda ayrıca, İBB Başkanı'nın danışmanlarına ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin madde de görüşüldü. Gündem maddesinde, İBB Genel Sekreteri'nin brüt maaşının 150 bin 744 lira olduğu hatırlatılarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında danışmanlara ödenecek ücretin, genel sekreter maaşının yüzde 75'ini aşamayacağı belirtildi. Bu çerçevede, 2026 yılının ilk altı ayı için danışmanlara 113 bin 58 lira brüt maaş ödenmesini öngören teklif, meclis tarafından onaylandı.

