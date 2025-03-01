İBB’den itfaiye şehitlerine büyük ayıp: Anma programına hiçbir yönetici katılmadı

İBB İstanbul İtfaiyesi yöneticileri her yıl şubat ayında Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katılmadı. Şehit aileleri, İBB yönetiminden veya itfaiye yöneticilerinden kimsenin katılmamasına tepki gösterdi: "Gündemleri farklı" Bağcılar Grup Amirliği personeli Furkan Saygın'ın Esenler'deki yangına müdahale esnasında yüksekten düşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede 14 Şubat'ta vefat etmesinin acısı henüz taze iken, anma programına İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak dahil itfaiye müdürleri, müdür yardımcılar, amirleri ve amir yardımcılarından hiç kimsenin olmamasına şehit aileleri de tepki gösterdi. Şehitlerine sahip çıkmayan İtfaiye Yönetiminin, bu tavırlarına şehit aileleri tepki gösterdi.

'GÜNDEMLERİ FARKLI'

Şehit aileleri, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde karşılaştıkları manzara sonrasında, "İtfaiye yöneticilerinin vurdumduymazlığı, törende hiçbir yöneticinin olmaması şehitlerimizin kemiklerini sızlatmasının yanında bizlerin de kalbini yaraladı. Şehitlerine sahip çıkmayan İtfaiye yönetimi, İstanbullunun canını ve malını da koruyamaz. Maalesef bu yönetimin gündeminde İstanbul yok, gündemleri çok farklı onların" diyerek tepkilerini dile getirdi.