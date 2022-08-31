İBB’den ödenek alamayan özel halk otobüsleri sefere çıkamıyor!





Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor." dedi.