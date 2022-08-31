İBB’den ödenek alamayan özel halk otobüsleri sefere çıkamıyor!

Bazı özel halk otobüsçülerinin yakıt alamadıkları için sefere çıkamamasının sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul'daki ulaşımın İBB uhdesinde olduğunu ama gerekli çalışmanın yapılmadığını belirtti.
Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir.
İBB'YE GARAJ SÖZÜ HATIRLATMASI
Özel halk otobüsçülerinin borç içerisinde olduğunu, günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmasını ve İBB'nin bir an önce bugüne kadarki ödenekleri ödemesi gerektiğini kaydetti.
Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini sözlerine ekledi.