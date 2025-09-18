Haberler Yaşam Haberleri İBB’den öğrencilerin eğitimine takoz
Giriş Tarihi: 18.9.2025 17:52

İBB’den öğrencilerin eğitimine takoz

Esenyurt Belediyesi, ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklu bulunan eski Belediye Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde İBB’ye bir katını tahsis ettiği Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ni tahsis süresi bitiminde alınan meclis kararı gereği iptal etti. Merkezi YKS ve LGS Hazırlık Kursları açarak, öğrencilerin hizmetine sundu. Ancak tahsis iptalini tanımayan İBB yönetimi zabıtalarla merkezi adeta işgal ederek öğrencilerin eğitim almasını engelledi.

Toplu ulaşım zammıyla İstanbulluların ve öğrencilere darbe vuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi bu kez Esenyurt'ta öğrencilerin eğitimine takoz siyaseti izledi. İhaleye fesat karıştırma suçundan tutuklu bulunan Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde ilçede bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeki bir alanı İBB'ye tahsis etti.

Özer'in görevden alınmasının ardından göreve gelen Can Aksoy, ilçede yaptığı köklü yeniliklerle ön plana çıktı. Bu kapsamda öğrencilere sunduğu hizmetlerle de hemen herkesin takdirini kazanan Aksoy, İBB tarafından atıl bırakılan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nin tahsisin iptal edildiğine yönelik meclis kararı aldı. Merkezde YKS ve LGS hazırlık kursları açıldı. Kurslara bin 500'den öğrenci kayıt yaptırarak ders almaya başladı. Tahsis kararını tanımayan İBB yönetimi bütün bir yaz boyunca atıl bıraktığı ve bin 500'den fazla öğrencinin eğitim aldığı merkezi zabıta ekipleriyle adeta işgal etti. Öğrencilerin ders çalışmasını da engelledi.

