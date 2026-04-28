İBB’nin araç sayısı 7 yılda 4 katına çıktı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den sert tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin araç yönetimi üzerinden CHP'li belediye yönetimine tepki gösterdi.

"MANİPÜLASYON VE ŞOV YAPMIŞLARDI"

Özdemir paylaşımında, "Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

ARAÇ SAYISI 1.857'DEN 7.784'E ÇIKTI

İBB'nin araç sayısındaki artışa dikkat çeken İl Başkanı Özdemir, "Bugün geldiğimiz noktada, İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı 7.784'e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565'inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı" dedi.

"KİM TARAFINDAN, NEREDE, NASIL KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR"

İl Başkanı Abdullah Özdemir, paylaşımında ayrıca, "Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı" ifadelerine yer verdi.

#FAALİYETRAPORU ETİKETİ SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKTI

İBB'nin faaliyet raporu etrafında yürüyen tartışmalar sosyal medyada da geniş yankı buldu. #FaaliyetRaporu etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken, konu sosyal medya gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

FAALİYET RAPORUNDA TAŞIT KİRALAMA GİDERİ 4,8 MİLYAR TL

Faaliyet raporunda yer alan veriler, ulaşım ve harcama kalemlerinde dikkat çekici tabloyu da ortaya koydu. Rapora göre taşıt kiralama giderleri 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı. Bu kalemde bir önceki yıla göre yüzde 153,25 artış yaşandığı görüldü.

YATIRIM HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Rapora göre yatırım harcamaları için bütçede 205 milyar 632 milyon TL planlanmasına rağmen yıl sonu gerçekleşmesi 53 milyar 823 milyon TL seviyesinde kaldı. Böylece yatırım harcamalarının toplam bütçeye oranı yüzde 13, toplam harcamalar içindeki payı ise yüzde 20 oldu. Aynı raporda yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 36,29 azaldığı bilgisi yer aldı.

İETT VERİLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Ulaşım başlığında öne çıkan bir diğer veri ise İETT'ye ilişkin oldu. Faaliyet raporundaki bilgilere göre 2025 yılında 9 milyon 520 bin 701 seferde 65 bin 527 arıza kaydı oluştu. Aynı dönemde İETT'ye yönelik 402 bin 666 şikâyet, 162 bin 375 talep ve CİMER üzerinden 8 bin 546 başvuru kayda geçti.

TOPLAM BORÇ 336,9 MİLYAR TL

Faaliyet raporunda İBB'nin toplam borcuna ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre İBB'nin borcu 2025 yılı sonunda 261 milyar 904 milyon TL'ye ulaştı. İSKİ ve İETT'nin borçları da eklendiğinde toplam borç yükü 336 milyar 902 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA KAYNAK KULLANIMI VAR

Faaliyet raporunda yer alan veriler, araç sayısındaki artışa, kiralama giderlerindeki yükselişe, yatırım harcamalarındaki düşüşe ve ulaşım sistemindeki arıza-şikâyet yoğunluğuna işaret ederken; tartışmanın merkezine de İstanbul'da kaynak kullanımının hangi önceliklerle yapıldığı sorusunu taşıdı.