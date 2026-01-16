İBB’nin hatalarının bedelini İstanbul ödüyor

Zamlarla boğulan, borç altında ezilen İstanbul'da hizmet kalitesi sürekli gerilerken, CHP'li İBB yönetiminin zafiyetleri İstanbullunun ömründen çalıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı mega kentin ciddi bir yönetim krizi yaşadığını, CHP'li yönetimin bin 500'ü aşkın kalemde yaptığı zamların yaşam maliyetini artırdığını belirtti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından kente asılan afişler, toplu taşımada yaşanan aksaklıklarla İBB'nin içinde bulunduğu borç durumunu öne çıkardı. Afişlerde İstanbul'un trafik çilesine de yer verildi. Afişlerde ayrıca İBB'nin borç yükünün her gün artarken borçlanmanın rekor seviyelere ulaştığı, belediye hizmetlerinin gerilediği vurgulandı. Borçlanmanın faturasının ise İstanbullulara zam olarak yansıdığını savunuldu. İncelemede ayrıca kamu zararının tespit edildiğine dikkat çekilerek yargıya yansıyan süreçler, iddianamelerdeki bulgular ve İBB yönetimine ilişkin yolsuzluk iddialarının İstanbul'daki yönetim krizinin en çarpıcı göstergeleri arasında sayıldığı belirtildi.