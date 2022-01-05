İBB’nin hizmet aracı alevlere teslim oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşıma araçlarında bakım ve tadilata gerekli özeni göstermemesi sonrasında toplu taşıma araçlarında sık sık yanma ve arızalanma meydana gelmeye başladı. Her gün yüzlerce arızalanan, yanan ve yolda kalan otobüsler nedeniyle İstanbullular mağdur olmaya devam ediyor. Çoğu zaman vatandaşlar tarafından itilen toplu taşıma araçlarındaki sorunlar İBB Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren şehirlerarası hizmet araçlarına da sıçradı.
İstanbul'da vefat eden bir kişiyi memleketinde defnetmek isteyen yakınları, İBB'den araç talebinde bulundu. Hizmet aracında cenaze ile yolculuk eden aile yakınları Çankırı'da arızalanan hizmet aracı nedeniyle şoke oldu. Bir anda aracın arka kısmında motor bölümünde başlayan yangın nedeniyle Kurşunlu mevkiinde duraklamak zorunda kaldı. Alevlerin yükselmesi sonrasında araçtan inen aile yakınları cenazelerini de alevlerin aracı tamamen sarması ihtimaline karşı araçtan apar topar çıkardı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürdü. Ancak aracın ağır hasar aldığı öğrenildi. Alevlere teslim olan aracın ise bakımsızlıktan yandığı öne sürüldü.
14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI
Toplu taşımadaki sorunlar ise İBB yönetiminin İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat ile birlikte yapılan vurgunu da ortaya çıkarmıştı. İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü. İBB ayrıca Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketten 558 milyon TL'ye 60 adet çift körüklü otobüs satın aldı.