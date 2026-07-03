İBB’nin İSFALT’ı krizde, Arnavutköy’ün ARFALT’ı hizmette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSFALT'ın yaşadığı kriz ve üretim yetersizliğinin ardından, AK Partili Arnavutköy Belediyesi ezber bozan bir yatırıma imza attı. İlçenin asfalt ihtiyacını tamamen yerli ve kendi imkanlarıyla karşılayacak olan ARFALT Asfalt, Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı. Açılışta ayrıca belediye envanterine katılan 85 yeni iş makinesi ve hizmet aracı da tanıtıldı.

SAATTE 400 TON ÜRETİM KAPASİTESİ

15 bin metrekare alan üzerine kurulan ARFALT, asfalt ve yol kimyasallarını tek çatı altında üreten entegre yapısıyla dikkat çekiyor. Bünyesindeki iki dev plent ile saatte toplam 400 ton asfalt üretebilen tesiste; asfalt emülsiyonu, modifiye bitüm ve paketlenmiş soğuk asfalt gibi ürünler de imal edilecek. ARFALT, yalnızca ilçenin değil, ihtiyaç halinde çevre ilçelerin de asfalt ihtiyacını karşılayacak.

ÖZDEMİR: ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ İBB'DEN DAHA FAZLA YATIRIM YAPTI

Açılış törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu katıldı. İBB'nin bütçesine rağmen yeterli hizmet üretmediğini belirten İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bir tarafta koskoca İBB, diğer tarafta bütçesini en verimli şekilde kullanan Arnavutköy Belediyesi var. Hizmet mukayesesi yaptığımızda Arnavutköy, kendi bütçesiyle ilçesine çok daha fazla yatırım kazandırmıştır" dedi.

'KÖTÜ KOMŞU İNSANI MAL SAHİBİ YAPIYOR'

İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise İBB'nin hizmet eksikliğine çarpıcı bir atasözüyle gönderme yaptı: "Kötü komşu insanı mal sahibi yapıyor. Siz yolları yapmazsanız, asfalt dökmezseniz; ilçe belediyesi de vatandaşına hizmet götürmek için kendi asfalt fabrikasını kurar."

'HAZIR ALIM DÖNEMİ BİTTİ, ÜRETEN BELEDİYECİLİK BAŞLADI'

Tasarrufun kaynakları doğru yönetmek olduğunu vurgulayan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ARFALT ile belediyecilikte yeni bir dönemin başladığını belirtti: "Hazır alım dönemini geride bırakıyoruz. Artık tüketen değil; kendi ihtiyacını kendi üreten, kaynaklarını verimli kullanan güçlü bir belediyecilik modelini ilçemize kazandırdık. ARFALT ve yeni araç filomuz maliyetleri düşürürken, hizmet kalitemizi ve hızımızı katlayacak."