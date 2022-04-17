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Giriş Tarihi: 17.4.2022

İBB’nin kestiği 112 ağaç Beyoğlu’nda toprakla buluştu

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İBB’nin kestiği 112 ağaç Beyoğlu’nda toprakla buluştu
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe'de yer alan 112 çınar ağacını, kamuoyundan gizli ve gerekli yasal izinleri almadan kesti. İBB yönetiminin ağaç katliamına birçok kişi ve kurum tepki gösterirken, en anlamlı etkinliklerden birini Beyoğlu Belediyesi gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediyesi, İBB'nin kestiği 112 çınara karşılık olmak üzere Okmeydanı, Cihangir, Sütlüce ve Kulaksız mahallelerine 112 yetişkin ağaç dikti. Çoğunluğu çınar olan 112 ağacın dikimine ilişkin konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beşiktaş'taki 112 tarihi çınar ağacını maalesef kaybettik. Eleştirilerimiz bir tarafta, üzerimize düşeni de yapıyoruz. Onlar geri gelmeyecek ama diktiğimiz 112 yeni ağaç, gelecek nesillerimize nefes olacak" dedi.

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İBB’nin kestiği 112 ağaç Beyoğlu’nda toprakla buluştu
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