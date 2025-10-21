İBB'nin konser alanı tepki topladı! "Bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyazıt Camii'nin hemen yanında düzenlenecek olan konsere tepkiler çığ gibi büyüyor. Konser için seçilen alanın Beyazıt Camii'nin hemen yanı olması sebebiyle vatandaşlar, konserin iptal edilmesi veya başka bir bölgede yapılması çağrısında bulundu. CHP'li İBB yönetimi, "Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamaları" adı altında İstanbul'un en manevi atmosfere sahip bölgelerinden Beyazıt'ta konser düzenleyecek.