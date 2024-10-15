İBB’nin Taksim’deki 100. yıl kemerinin kaldırılması için şikayette bulunuldu

Türkçe ve İngilizce "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" mesajlarının bulunduğu takta Mustafa Kemal Atatürk portresi ve Türkiye bayrağı yer alıyor. İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel duruma tepki gösterirken suç duyurusunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "tarihi yapıyı tahrip etme" iddiasıyla yapıldığı öğrenildi. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın kesiştiği köşede bulunan Taksim Mahkemi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında İBB tarafından Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştürülmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Cumhuriyetin 100. yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Taksim'e konulan ve Cumhuriyet Müzesi'ne ait olan takın (kemer) kaldırılması için suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusuna göne Taksim Meydanı'nın kesiştiği köşede bulunan Taksim Mahkemi'nin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu haline geldi.