Giriş Tarihi: 12.03.2026 23:11

İBB'ye 7 yıl önce yıktırılıp yapılmayan cami tepkisi

İstanbul Avcılar'da 29 Eylül 2019 yılında meydana gelen Silivri merkezli depremde hasar aldığı gerekçesiyle bir günde yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin 7 yıldır yapılmaması vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul Marmara Denizi Silivri Açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minaresi yıkılmıştı. Yapılan incelemenin ardından, caminin binası risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkılırken İBB yetkilileri yerine yenisinin yapılacağını belirtmişti. Aradan geçen 7 yılın ardından caminin yaptırılmaması dikkat çekti.

"YAPILSA GÜZEL OLUR"

Çevrede yaşayan vatandaşlar 7 yıl önce depremde minaresi yıkılan ve daha sonra risk oluşturduğu gerekçesiyle tamamı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez camii'nin tekrar yapılmamasına anlam veremediklerini yaşlı insanların ibadetlerini yapabilecekleri bir cami istediler.

