İBB’ye bağlı tarihi köşkler 7 yıldır kapalı

Beşiktaş'taki tarihi Malta ve Çadır köşkü, CHP'li İBB'nin iş bilmezliği yüzünden 7 yıldır kapalı duruyor. 2018'de onaylanan restorasyon projesi, İBB'nin CHP yönetimine geçtiği 2019'dan beri tamamlanmadı. SABAH, tarihi köşkleri yerinde inceledi; Çadır Köşkü'nde çalışma yapılmadığı Malta Köşkü'nde ise göstermelik çalışma yapıldığı görüldü. Yıldız Parkının sembol yapıları Malta ve Çadır köşkleri CHP yönetimindeki İBB'nin bitmek bilmeyen restorasyon süreci nedeniyle kaderine terk edildi. Çadır Köşkü'nün restorasyon projesi 2018'de, Malta Köşkü'nün ise 2022'de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Geriye sadece uygulama kaldı. Fakat İBB yönetiminin 2019'da değişmesinin ardından süreç adeta durdu. İBB, 2021 yılında Çadır Köşkü'nde restorasyon başlatıldığını duyurdu, sosyal medya üzerinden videolar servis etti. Buna rağmen ortada ne tamamlanmış bir iş ne de vatandaşa açılmış bir köşk var. Aksine, alanda herhangi bir faaliyetin olmadığı rahatlıkla gözlemleniyor. Malta Köşkü'nde ise vitrinlik, sınırlı müdahaleler dışında kayda değer hiçbir çalışma yapılmadı. Köşklerin uzun süre kapalı tutulması hem yapıların dayanımını olumsuz etkiliyor hem de kamu kaynaklarının doğru değerlendirilememesi anlamına geliyor. Ayrıca İstanbul'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanın kapalı oluşu, şehir ekonomisi açısından da ciddi kayıp olarak yorumlanıyor.