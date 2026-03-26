Haberler Yaşam Haberleri İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Muhittin Böcek'in gözaltına alınan iki şoförü polise ifade veriyor
Giriş Tarihi: 26.03.2026 11:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade veriyor.

İHA
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil çok sayıda suça yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında, İBB soruşturmaları doğrultusunda gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 şüpheli dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.

Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler, gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. İşlemleri için İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların ifadesine başlandığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz