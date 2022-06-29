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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:02 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:02

İbiza Nerede? İbiza Hangi Ülkede Ve Nereye Bağlı?

İbiza Nerede? İbiza Hangi Ülkede Ve Nereye Bağlı?

En güzel tatil yerlerinin konusu açıldığı zaman yurtdışındaki bölgeler konuşuluyorsa, İbiza ismi çok yüksek ihtimalle bahse konu oluyordur. İbiza nereye bağlı olduğu tüm bu popülaritesine rağmen çok fazla bilinmemektedir. Bu nedenle İbiza hangi ülkede sorusuna yanıt arayanların sayısı da diğer yerlere göre daha fazladır. Peki ya Beyaz Ada olarak da adlandırılan İbiza nerede? İçeriğimizde İbiza hangi ülkede gibi popüler sorulara detaylıca yanıt verdik. İşte İbiza nereye bağlı? Sorusunun cevabı…

İbiza dendiği zaman akla gelenler genellikle bellidir. Deniz, kum, yaz, güneş ve doğa. Tüm bunlar bir tatil yeri için olması gerekenlerdir. Peki ya bu özelliklere fazlasıyla sahip olan İbiza nerede? İbiza her zaman güzel bir tatil yeriydi fakat son yıllarda popülerliği iyice arttı. Bu nedenle İbiza nereye bağlı? Sorusunda da doğal bir artış meydana geldi. İbiza nerede sorusuna cevap verdiğimiz içerikte İbiza hangi ülkede gibi sorulara da değinerek İbiza nereye bağlı sorusuna cevabını verdik.

İbiza Nerede?

Son yıllarda hem Avrupa vatandaşları hem de farklı kıtadaki ülkelerin vatandaşları tarafından en fazla tercih edilen tatil yerlerinden bir tanesi de İbiza'dır. İbiza hangi ülkede? Sorusu aslında İbiza bir ada olduğundan dolayı haritaya ilk bakışta çözülemez. Bu nedenle de bu tatlı adanın nereye bağlı olduğu merak edilir. İçeriğimizde İbiza'nın nerede olduğu konusunu detaylı şekilde ele alacağız.

İbiza veya diğer bir adıyla Eivissa, Akdeniz'de bulunmaktadır. Ada içerisinde üç büyük şehir vardır ve buralar sonra derece popüler olan tatil beldeleridir. Bu beldeler sırasıyla İbiza Townn, Santa Eularia del Rui ile Sant Antoni de Portmany'dir. Mallorca yüzölçümü olarak her ne kadar Balear Adaları kümesinin en büyük adası olsa bile İbiza adası geçtiğimiz 30 yılda hem turizm olarak hem de eğlence olarak bu sektörlerin Avrupa bölgesindeki en önemli merkezlerinden bir tanesi olmuştur.

Etimolojik olarak İbiza adının kökenine bakıldığında buranın Arapça "Yabisah" kelimesinden türediği görülmektedir. Bunun sebebi aslında tarihle son derece bağlantılıdır. Bilindiği gibi Orta Çağ'da Müslümanlar, Akdeniz'in Avrupa kıtasında bulunan güney sahillerini uzun bir süre himayeleri altında tutmuşlar ve buralarda hüküm sürmüşlerdir.

Bu adaya da ismini verenler Müslümanlar olduğu için "Yabisah" kelimesi zaman içerisinde dönüşüme uğrayarak İbiza adını almıştır.

İbiza Hangi Ülkede?

İbiza, resmi olarak İspanya'ya bağlı bir adadır. Evlerin bembeyaz olduğu ada, binaların bu beyaz rengi dolayısıyla "Beyaz Ada" şeklinde de adlandırılmaktadır. İbiza Adası nerede sorusuna cevap verecek olursak İbiza İspanya'nın özerk bölgelerinden olan Balear Adalar'ının beş büyük adasından üçüncüsüdür.

Burası her yaz Avrupa'nın en önemli tatil yerlerinden biri olmaktadır ve son derece turistik bir bölgedir. Ülkemizden de yurtdışı tatiline çıkanlar tarafından İbiza tercih listesinde ilk sıralarda yer almaktadır.

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İbiza Nerede? İbiza Hangi Ülkede Ve Nereye Bağlı?
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