Haberler Yaşam Haberleri İbn Haldun Akademi’26’da ödüller sahiplerini buldu
Giriş Tarihi: 16.05.2026 23:10 Son Güncelleme: 16.05.2026 23:13

İbn Haldun Üniversitesi tarafından “Bakışın Sınırları ve Ötesi” temasıyla düzenlenen İbn Haldun Akademi'26, Süleymaniye Yerleşkesi Darüşşifa’da gerçekleştirilen kapanış programı ve ödül töreniyle sona erdi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin üniversiteli gençleri nitelikli tematik gündemler etrafında düşünmeye davet eden İbn Haldun Akademi'26 programı tamamlandı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akademi'nin kapanış programı, 16 Mayıs Cumartesi günü İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Darüşşifa'da gerçekleştirildi. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da katıldı.

2 BİN 42 KİŞİ BAŞVURDU

İbn Haldun Akademi'26'ya bu yıl 2 bin 42 başvuru yapıldı. Makale yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri verilirken, 6 hafta boyunca düzenlenen 24 oturuma katılan öğrencilere de katılım belgeleri takdim edildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR'E TEMA ÖDÜLÜ

"Bakışın Sınırları ve Ötesi" teması kapsamında bu yıl Tema Ödülü, kültürel ve entelektüel faaliyetleri, tarihi mekânları gençlerin hizmetine sunması ve gençlik kurumlarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne verildi.

VEFA ÖDÜLÜ PROFESÖRE

Akademi'nin Vefa Ödülü ise iktisadi, sosyal ve kültürel tarih alanındaki 65 yıllık çalışmaları, hocalığı ve çok dilli akademik eserleri dolayısıyla Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'ye takdim edildi.

