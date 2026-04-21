İbn Haldun Üniversitesi ve YETEV’den dönüşüm hamlesi

İbn Haldun Üniversitesi ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) işbirliğiyle geliştirilen 'Yeni Nesil İngilizce Öğretimi Ekosistemi' projesinin lansmanı ve protokol imza töreni, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi katıldı. Proje, İngilizce öğretimini yalnızca bir müfredat çalışması olmaktan çıkarıp; insan, teknoloji ve toplumsal değerleri merkeze alan entegre bir eğitim ekosistemi kurmayı hedefliyor.

ÖRNEK OLACAK

Yusuf Tüfekçi, modelin dini değerler ve hassasiyetleri kapsadığını, bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile örtüşerek diğer kurumlara örnek teşkil edebileceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ise dil öğretiminin kültürel etkileşim ve kapsayıcılık içermesi gerektiğini vurgulayarak, bu çözümün eğitimde döngüselliği sağlayacağını ifade etti. Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınarak hazırlanan model şu özellikleri taşıyor: Tüm sınıf seviyelerine uygun ders tasarımları, dijital materyaller ve öğretmen rehberlik sistemleri İbn Haldun Üniversitesi tarafından hazırlanacak. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler ve veri temelli ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanacak. Pilot okullarda başlayacak olan bu yenilikçi model, elde edilen veriler ışığında kademeli olarak yaygınlaştırılacak.