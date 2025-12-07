İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 323 İbo Aslan - Iwo Baraniewski maçı bugün!

Türkiye'de UFC organizasyonlarındaki temsilcilerimizin her maçı büyük bir heyecanla izleniyor. Hafif Ağır Sıklet'te güçlü performansıyla adından söz ettiren İbo Aslan, UFC 323 gecesinde kariyerinin önemli sınavlarından birini verecek. Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenecek olan dev etkinlik, sadece ana maçlarıyla değil, İbo Aslan'ın mücadelesiyle de Türkiye'nin gündemine oturacak.
UFC 323 etkinliği, Türkiye saati ile sabaha karşı başlayacak ve İbo Aslan maçı programın ilk bölümlerinde yer alacak.
Tarih: 7 Aralık 2025 Pazar
Saat: TSİ 02.00
Yer: T-Mobile Arena, Las Vegas, ABD.
İbo Aslan'ın maçı erken ön maçlar arasında yer alırken, gecenin ana mücadeleleri de büyük bir heyecan vaat ediyor:
Gecenin ana mücadelesinde, bant sıkletin (Bantamweight) öne çıkan ismi Merab Dvalishvili ile eski şampiyon Petr Yan yeniden karşı karşıya gelecek.
Sinek Sıklet (Flyweight) bölümünde ise Alexandre Pantoja ile Joshua Van şampiyonluk için mücadele edecek.