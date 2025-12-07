Haberler Yaşam Haberleri İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 323 İbo Aslan - Iwo Baraniewski maçı bugün!
Giriş Tarihi: 7.12.2025 00:32

İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 323 İbo Aslan - Iwo Baraniewski maçı bugün!

Karma Dövüş Sanatları'nın (MMA) zirvesi olan UFC, yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2 ile Las Vegas'ta nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Gecenin en çok merak edilen isimlerinden biri ise hafif ağır sıkletteki yükselişini sürdüren isim İbo Aslan. Türk dövüş sporları takipçileri, Aslan'ın Iwo Baraniewski ile yapacağı mücadele için geri sayıma başladı. Peki, İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 323 İbo Aslan - Iwo Baraniewski maçı bugün!
  • ABONE OL

Türkiye'de UFC organizasyonlarındaki temsilcilerimizin her maçı büyük bir heyecanla izleniyor. Hafif Ağır Sıklet'te güçlü performansıyla adından söz ettiren İbo Aslan, UFC 323 gecesinde kariyerinin önemli sınavlarından birini verecek. Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenecek olan dev etkinlik, sadece ana maçlarıyla değil, İbo Aslan'ın mücadelesiyle de Türkiye'nin gündemine oturacak.

İBO ASLAN - IWO BARANİEWSKİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UFC 323 etkinliği, Türkiye saati ile sabaha karşı başlayacak ve İbo Aslan maçı programın ilk bölümlerinde yer alacak.

Tarih: 7 Aralık 2025 Pazar

Saat: TSİ 02.00

Yer: T-Mobile Arena, Las Vegas, ABD.

İBO ASLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

MMA tutkunlarının merakla beklediği bu kritik mücadele, Türkiye'de dijital bir platform üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak:

İbo Aslan'ın UFC 323 kapsamındaki maçı, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayımlanacak.

UFC 323 ANA KARTI VE DİĞER ÖNEMLİ MAÇLAR

İbo Aslan'ın maçı erken ön maçlar arasında yer alırken, gecenin ana mücadeleleri de büyük bir heyecan vaat ediyor:

Gecenin ana mücadelesinde, bant sıkletin (Bantamweight) öne çıkan ismi Merab Dvalishvili ile eski şampiyon Petr Yan yeniden karşı karşıya gelecek.

Sinek Sıklet (Flyweight) bölümünde ise Alexandre Pantoja ile Joshua Van şampiyonluk için mücadele edecek.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 323 İbo Aslan - Iwo Baraniewski maçı bugün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz