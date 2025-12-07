İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 323 İbo Aslan - Iwo Baraniewski maçı bugün!

UFC 323 ANA KARTI VE DİĞER ÖNEMLİ MAÇLAR

İbo Aslan'ın maçı erken ön maçlar arasında yer alırken, gecenin ana mücadeleleri de büyük bir heyecan vaat ediyor:

Gecenin ana mücadelesinde, bant sıkletin (Bantamweight) öne çıkan ismi Merab Dvalishvili ile eski şampiyon Petr Yan yeniden karşı karşıya gelecek.

Sinek Sıklet (Flyweight) bölümünde ise Alexandre Pantoja ile Joshua Van şampiyonluk için mücadele edecek.