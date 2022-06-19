İbo ile Güllüşah filmi 19 Haziran Pazar akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın eğlenceli yapımlarından bir tanesi olan filmde İbo ile Güllüşah'ın hem eğlendiren hem de düşündüren hayatı anlatılıyor. Sevdiği kızla evlenemeyen İbo'nun İstanbul'a gelmesiyle başlayan hikayeye Güllüşah karakteri dahil olacak. Peki; İbo ile Güllüşah filmi nerede çekildi, ne zaman? İbo ile Güllüşah konusu nedir, oyuncuları kimler?
İBO İLE GÜLLÜŞAH NEREDE ÇEKİLDİ, KAÇ YILINDA?
İbo ile Güllüşah filmi 1977 yılında çekildi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'da çekildi. Filmin çekimleri için Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekim setleri kuruldu. Filmin bazı sahneleri Taksim Meydanı'nda çekilmiştir. Aynı zamanda Boğaz Köprüsü'nde de çekim yapılmıştır.
İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİ KONUSU
Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.
İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI
Kemal Sunal - İbo
Gülşah Soydan - Güllüşah
Ayşen Gruda - Nazlı
Ali Şen - Kör Musa
Deniz Türkali - Güllüşah'ın Teyzesi
Bilge Zobu - Güllüşah'ın Babası
Celile Toyon - Güllüşah'ın Annesi
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
İhsan Bilsev - Nazlı'nın Ağabeyi
Osman Alyanak - Sarhoş