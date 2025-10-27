İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve kariyeri

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI

Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.

Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.