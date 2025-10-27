İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve kariyeri

Bayrampaşa'da belediye başkan vekili değişikliği resmileşti. 26 Ekim'deki meclis toplantısında CHP ve Cumhur İttifakı adayları yarıştı. Dördüncü tur oylama sonucunda İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Peki, İbrahim Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ın hayatı ve biyografisi.
Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.
Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.
Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.
Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.
İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.
İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.
Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.
Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.
Başkan vekili seçilen Akın, teşekkür konuşması için başkanlık kürsüsüne çıktı:
Bugün bir emaneti devraldıklarını belirten Akın, "Bana destek veren bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan milletvekillerimize, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibarıyla 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş olacağız. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İbrahim Akın, aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Kocaeli Üniversitesi işletme mezunu olup Bayrampaşa'da serbest muhasebeci, mali müşavir olarak ticari hayatını sürdürmektedir.
2012 yılından bu yana Trabzon Dernekleri Federasyonu içerisinde sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve halen Genel Saymanlık görevini devam ettiriyor.
Bayrampaşa Trabzonlular Derneği kurucu üyesi, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, birçok Trabzonspor taraftar derneği ve oluşumları içerisinde görev almıştır.
01.04.2018 tarihinden itibaren AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2019 ve 2024 Yerel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı yürütmüştür. Akın'ın bir kızı bir de erkek çocuğu vardır.