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Giriş Tarihi: 4.6.2023 13:12 Son Güncelleme: 4.6.2023 21:02

İbrahim Kalın kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te yemin edip resmen göreve başlamasının ardından merakla beklenen yeni kabinesini de açıkladı. Başkan Erdoğan; iki isim hariç; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte 18 kişilik kabineyi neredeyse sıfırdan kurarak yeni isimlere yer verirken 3 önemli koltuk ise henüz boş kaldı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın ise MİT Başkanı olarak görevlendirileceği öne sürüldü.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
İbrahim Kalın kimdir?

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 yılında dünyaya geldi. Erzurum - Ispir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'deki George Washington Üniversitesi'ne girdi.College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı" konusu üzerine çalıştı.Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın 'İslamda Varlık Düşüncesi' kitabını ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti. 2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.

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İbrahim Kalın kimdir?
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