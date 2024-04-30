İbrahim Suresi 41. Ayet Okunuşu - İbrahim Suresi 41. Ayet Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Surenin ana fikri ve amacı, Hz. Peygamber'in davetini reddeden ve ona karşı düşmanlıklarını arttırarak sürdüren kafirleri sert bir biçimde uyarıp tehdit etmek suretiyle caydırmaktır. Bu nedenle İbrahim Suresi 41. ayet konusu bakımıyla çokça önemlidir. İbrahim Suresi 41. ayet okunuşu Allah'ın kudret ve azameti, insanların nankörlüğü ve Allah'a karşı gelmenin sonuçları da vurgular. İbrahim Suresi 41. ayet Türkçe anlamı ve meali hakkında inceleme yapanlar için değerli bilgiler verebilecek bir ayettir.

İbrahim Suresi 41. Ayet Arapça Yazılışı





İbrahim Suresi 41. Ayet Okunuşu

Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmul hisâb(hisâbu).

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İbrahim Suresi 41. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İbrahim Suresi 41. ayetinin Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir:

Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.

İbrahim Suresi'nin 41. ayeti, Allah'ın bilgisi, sınavlarımız, Allah'ın rahmeti ve duaların önemi gibi önemli konuları ele alır. İman edenler için bu ayet, Allah'a yönelik güveni ve teslimiyeti pekiştiren bir rehberlik kaynağıdır.